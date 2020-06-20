Kovid-19'u yenen doktor "Babalar Günü"nü çocuklarıyla geçirecek
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Kovid-19'u yenen doktor "Babalar Günü"nü çocuklarıyla geçirecek

Sakarya'da canı pahasına mücadele ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Doç. Dr. Yusuf Aydemir, hastalığı yenmenin ve Babalar Günü'nü evlatlarıyla geçirebilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Kovid-19'u yenen doktor
20.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:02

Sakarya'da canı pahasına mücadele ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Doç. Dr. Yusuf Aydemir, hastalığı yenmenin ve Babalar Günü'nü evlatlarıyla geçirebilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aydemir, göğüs hastalıkları servisi ve yoğun bakımında Kovid-19 hastalarının tedavi ve takibinde bulundu.

Bu süreçte eşi ve çocuklarından ayrı kalan Aydemir, hastalarına müdahale esnasında tüm önlemlerini almasına rağmen Sakarya'da virüse yakalanan ilk hekim oldu.

Bir süre hastanede yatan, daha sonra da karantinada kaldıktan sonra hastalığı yenmesinin ardından tekrar görevine dönen Aydemir, bu süreçte Kovid-19'un hekimlik yönünü de hasta yönünü de yaşadı.

Aydemir, zorlu süreç sonrası, evlatlarına kavuşmaktan mutluluk duyuyor.

"Sabırla, azimle hepsinin üstesinden geldik"

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede koronavirüsle mücadelede görev aldığını söyledi.

Çok zorlu bir süreç yaşandığını anlatan Aydemir, "Çok yoğun çalıştık. Günlerce evimize gidemedik, eşimizle çocuklarımızla bir araya gelemedik." dedi.

Aydemir, hastalığın bulaşmasının ardından 14 gün karantinada kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Karantina süresince bütün sevdiklerinizden uzak duruyorsunuz. Çocuğunuza sarılamıyorsunuz, eşinizle yan yana duramıyorsunuz, tamamen bir izolasyon hayatı... Çok zor bir süreçti ama Allah'a şükür ki bunların hepsi gelip geçici şeyler. Sabırla, azimle hepsinin üstesinden geldik. Ülke olarak, toplum olarak, sağlık çalışanları ve bizi destekleyen tüm halkımız olarak bunun da üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Koronayı yenmek üzereyiz. Tedavi sürecimiz çok başarılı devam ediyor."

"Çocuklarıma sarılamamak gerçekten çok zor"

Koronavirüs hastalığının kimilerinde ağır, kimilerinde hafif geçtiğini dile getiren Aydemir, kendisinde orta dereceli geçtiğini, 3-4 gün yatağa bağımlı kaldığını anlattı.

Bu hastalığın genç yaşlı demeden herkesi çok zorladığını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"En iyisi hiç yakalanmamak, biraz daha hijyen koşullarına, sosyal mesafeye dikkat etmek. Çünkü çocuklarına günlerce sarılamamak gerçekten çok zor. Uzak duruyoruz, yanımıza yaklaştırmıyoruz, uzaktan el sallıyoruz, seviyoruz. Hem çocuklar hem de bizim için çok zor bir süreçti. İnşallah bu Babalar Günü'nde onlara sarılıp, kucaklaşıp hasret gidereceğiz, çok mutlu olacağız."

Aydemir, Türkiye'nin salgınla mücadelede önemli yol aldığını vurgulayarak, "Bu emekler boşa gitmesin. Lütfen biraz daha dişimizi sıkalım, maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edelim. Kalabalık ortamlardan, AVM'lerden uzak duralım, sosyal mesafeye uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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