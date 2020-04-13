Kovid-19'u yenen dede ile torunundan "evde kal" çağrısı Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilen dede ile torunu "evde kal" çağrısında bulundu.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilen dede ile torunu "evde kal" çağrısında bulundu.

Tunceli Devlet Hastanesinde 10 günlük tedavinin ardından 6 Nisan'da taburcu edilerek evlerine gönderilen Metin (58) ve torunu Atakan Demirci (9), yaşadıkları sürece ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Dede Demirci, grip olduklarını zannettiklerini ancak şikayetlerinin artması üzerine durumu sağlık birimlerine ilettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağ olsun hastaneden bize ambulans gönderip önce ağabeyimi aldılar. Aradığımızda ağabeyimin Kovid -19 testinin pozitif çıktığını söylediler. İki saat sonra bizi de adreslerimizden aldılar. Orada ilk müdahaleyi ve hastaneye yatışımızı yaptılar. Ben ve torunum 10 gün yattık ve hastane çalışanlarınca alkışlanarak ambulansla tekrar evimize bırakıldık."

Tedavi süreçleriyle ilgilenen Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Demirci, "Sağlıklı kalmak istiyorsan evde kal Türkiye'm" dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden 9 yaşındaki Atakan Demirci de herkesin hastalığı ciddiye almasını ve evde kalması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA