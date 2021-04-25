Kovid-19'u yenen beş aylık minik Teoman'ın kalbi artık daha "sağlam" atıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğuştan kalp deliği ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen beş aylık minik Teoman, ameliyata hazırlanırken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi, geçirdiği operasyonla da şikayetlerinden kurtuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğuştan kalp deliği ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen beş aylık minik Teoman, ameliyata hazırlanırken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi, geçirdiği operasyonla da şikayetlerinden kurtuldu.

Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Yasemin (30) ve Mehmet Akif Saltan (33) çifti, beş ay önce Teoman adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Doktorlardan, Teoman'ın kalbinin delik ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla dünyaya geldiğini öğrenince büyük üzüntü yaşanan çift, bebeklerinin ameliyatla sağlığına kavuşacağını öğrenince az da olsa rahatladı.

Saltan çifti, dört aylık olduğunda ameliyat yapılmasına karar verilen Teoman bebeğin üzerine titrerken, her şeyden koruyup kolladı.

Ameliyat için gün alan çift, hazırlıkları yaparken bebeklerinin Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. Bu süreçte baba Mehmet Akif Saltan da Kovid-19'a yakalandı. Baba ile bebeği gördükleri tedavinin ardından Kovid-19'u yendi.

Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beş aylıkken kalp ameliyatına alınan minik Teoman, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.

Saltan çifti, ameliyat sürecinde yaşadıkları zorlu günlerin geride kalmasının mutluluğunu yaşıyor.

"Günlerce ağladım"

Anne Yasemin Saltan, AA muhabirine, hayatlarında unutamayacakları kadar zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kişinin evladıyla sınanmasının çok zor olduğunu aktaran Saltan, evladının Kovid-19 ve ameliyat sürecinin kendilerini çok yıprattığını dile getirdi.

Hep "Bir şey olur mu?" korkusuyla yaşadıklarını, bebeğini gözünün önünden hiç ayırmadığını vurgulayan Saltan, "Kovid-19'un kalbi ve ciğerleri etkilediğini bildiğimiz için çok korktuk. Bu süreçte amcamı da Kovid-19 nedeniyle kaybedince korkumuz daha çok arttı. Günlerce ağladım. Çok şükür atlattık. Dünyalar bizim oldu. Eşim de kendi rahatsızlandı ama aklı hep oğlumuzdaydı." diye konuştu.

Baba Mehmet Akif Saltan da Kovid-19'a yakalanan bebeklerini kaybetmekten çok korktuklarını belirterek, "Evladımız sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Ben virüse yakalansam da kendimi unuttum. Yeter ki o iyi olsun istedim. Hep dua ettim. Çok şükür evladımızı sağlıklı şekilde kucağımıza aldık." ifadesini kullandı.

Kalp kapakçığında ciddi yetersizlik vardı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Buğra Harmandar ise Teoman bebeğin doğum sonrası yapılan tetkikinde kalbinde sağ ve sol karıncık arasındaki temiz ve kirli kanı birbirinden ayıran duvarda geniş bir delik olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Takibe alınan bebeğin kalp kapakçığında ciddi yetersizlik olduğunun görüldüğünü anlatan Harmandar, şunları kaydetti:

"Bebek kalp kapağının yetersizlik nedeniyle kilo alamıyordu. Bebek 5 kilogram ağırlığındaydı. Bebeğin dördüncü ayında ameliyat kararı alınmıştı ancak babası ile Teoman da Kovid-19'a yakalandı. Öncelikle hastanemiz Pediatrik Kovid Ünitesine yatırılarak tedavisi yapılan Teoman iyileştikten bir ay sonra yani 5 aylıkken başarılı geçen ameliyata alındı. Yaklaşık beş saat süren ameliyatta kalp deliği kapama ve kalp kapakçığı ameliyatı başarıyla uygulandı. Kalp kapağı yetersizliği düzelen ve kalp deliği kapanan bebek, tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi."

Harmandar, ameliyatın kalp ve damar cerrahi ekibinin yanı sıra çocuk kardiyologları ve anestezi uzmanlarıyla gerçekleştirildiğini, sürece kalp ve damar cerrahisi servisi ve yoğun bakımında görev alan ekibin katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır