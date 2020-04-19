Kovid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı
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Kızılay, Kınık, Sağlık

Kovid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildirdi.

19.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:16
Kovid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildirdi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayı ile başlatılan immün plazma tedavisine, koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmiş kişilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki immün plazma bağışı miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildiren Kınık, bağışların 113 ünitesinin Türk Kızılay tarafından, 93 ünitesinin ise Sağlık Bakanlığının yetki verdiği hastanelerde alındığını, buradaki bağışların da merkezi olarak Kızılay tarafından takip edildiğini belirtti.

Kızılaya en fazla immün plazma bağışının 74 ünite ile İstanbul'dan yapıldığını aktaran Kınık, İstanbul'u 10'ar bağışçı ile Ankara ve İzmir'in takip ettiğini kaydetti.

Kınık, Adana'da 4, Denizli, Kocaeli ve Trabzon'da 3, Antalya ve Erzurum'dan 2, Samsun ve Eskişehir'den ise 1'er kişinin plazma bağışladığını ifade etti.

İmmün plazma tedavisinin yeni olmadığını kaydeden Kınık, "Bu yanıyla bu tedavi yöntemi bir mucize değil. Yoğun bakımdaki kişilerin bağışıklık sisteminin desteklenmesi için başka birinden aldığımız savaşçı unsurları hasta kişiye aktarıyoruz aslında. Genel anlamda çok iyi sonuçlar alınabilen bir destek tedavi yöntemi bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 mücadelesinde immün plazma tedavisinin, hastalığa yakalanmış, hastanelerde tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında gelişen antikorları içeren plazmaların, yoğun bakımdaki hastaların savunma sistemlerini güçlendirmek için kullanılması esasına dayandığını aktaran Kınık şunları kaydetti:

"Hastalığı yenmiş, 18 ile 60 yaş arası, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan kişiler 3 kez plazma bağışında bulunabiliyor. Her seferinde bir bağışçıdan 400 ml plazma alınarak bu iki hastanın bağışıklık sisteminin desteklenmesi için kullanılabiliyor. Bir bağışçı 3 seferde 1,2 litre plazma bağışında bulunabiliyor ve bu miktar 6 kişide kullanılıyor. Yani bir bağışçı 6 kişiye şifa olabiliyor."

Kınık, Kovid-19 hasta sayısı ile iyileşmiş ve plazma bağışında bulunabilecek kişi sayısı arasındaki orantısızlığın bazı sıkıntılara yol açtığını belirterek "Bu durumun da önümüzdeki haftadan itibaren bir dengeye kavuşacağını düşünüyoruz. Doktorlarımız tıbbi gerekçelerle zaten bir öncelik belirliyorlar hastalarımız arasında. Süreci doktorlarımıza bırakmak en iyisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Günde 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasiteye sahibiz"

Kızılay ve diğer hastanelerin aldığı 206 plazma bağışından yaklaşık 400 ünite plazma bileşeninin elde edilebileceğini belirten Kınık, "Her bir donörden bir seferde 400 ml plazma alınıyor ve bu, 2 kişinin tedavisinde kullanılacak plazma bileşenine dönüştürülüyor. Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde, Kızılayın koordinasyonda ülkemizde de immün plazma tedavi sürecinin başlatılması bizim için gurur verici. Kızılay olarak 10 ilimizde 13 noktada plazma bağışı kabullerimizi sürdürüyoruz. Günlük 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasitemiz var. Gerekli olması halinde bu kapasitemizi iki katına da çıkartabileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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