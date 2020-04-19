Kovid-19'u yenen 65 yaşındaki kişi oyun eşliğinde uğurlandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 65 yaşındaki Ahmad Ak, sağlık çalışanlarının halaylı uğurlamasıyla taburcu edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 65 yaşındaki Ahmad Ak, sağlık çalışanlarının halaylı uğurlamasıyla taburcu edildi.

Ak, 17 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Nusaybin Devlet Hastanesine başvurdu.

Ak'a, yapılan testler sonucunda Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisine başlanan Ak, 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

Son yapılan testin negatif çıkması üzerine Ak, 14 gün evde kendini izole etmesi önerilerek taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının halaylı uğurlamasına elindeki bastonuyla oynayarak eşlik eden Ak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA