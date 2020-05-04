Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu
04.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:30

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan 5 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan 5 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören 5 hasta, sağlığına kavuştu.

Kovid-19'u yenen 5 kişi, hastane çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Sağlığına kavuşanlardan Mustafa Şıldır, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 18 gün tedavi gördüğünü belirtti.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi.

Şıldır, sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Böylece Şanlıurfa'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan sayısı 98'e ulaştı.

Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Ebru Gündeş Irrfan Khan Nur Yerlitaş
Spor Jose Sosa Selçuk İnan Sergen Yalçın Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Kovid-19'u yenen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 18:42:06. #1.15#
title