Kovid-19'u yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 yaşlı taburcu edildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 yaşlı taburcu edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde Kovid-19 tetkikleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 79, 80 ve 87 yaşlarındaki 3 hasta daha sağlığına kavuştu.

Doktor Osman Özüdoğru yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören 79, 80 ve 87 yaşlarındaki 3 hastanın tedavisinin tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar diyabet, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı olup, Kovid-19 enfeksiyonunda riskli hastalar grubunda yer alıyordu. Bunların tedavisi oldukça zor. Bu hastalarımıza da birinci ve ikinci basamak tedavi uyguladık. Allah'a şükür her üçünden de gayet iyi sonuç aldık."

Alkışlarla taburcu edilen hastalar, Kürtçe dua edip, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA