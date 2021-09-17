Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Haberler
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Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA / Hayati Akçay - Haberler | Sağlık
Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Ordu'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren 40 yaşındaki Seyhan Bolat, aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirerek, herkesin bilim insanları ve doktorların çağrılarına kulak vermesini istedi.

Ordu'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren 40 yaşındaki Seyhan Bolat, aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirerek, herkesin bilim insanları ve doktorların çağrılarına kulak vermesini istedi.

Ünye ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Bolat'ın, ateşlenmesi üzerine başvurduğu Ünye Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Doktorların karantina sürecini evinde geçirmesine karar verdiği kadın, daha sonra durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince yeniden aynı hastaneye kaldırıldı.

Burada müşahede altına alınan Bolat, yaklaşık bir hafta yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Ardından servise alınan kadın, sağlığına kavuşunca taburcu edilecek.

Seyhan Bolat, AA muhabirine, Kovid-19'un çocuklarından kendisine geçtiğini tahmin ettiğini, önce onların sonra da kendisinin ateşinin yükseldiğini söyledi.

Daha önce sohbet ettiği kişilerin, "Hastaneye giden sağ çıkamıyor." diyerek kendisini korkuttuğunu anlatan Bolat, "Doktorlar yoğun bakımda kalacağımı söylediklerinde çok korktum. Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Ama hastaneye geldiğimde durumun böyle olmadığını gördüm. İnsana burada can veriyorlar." dedi.

Bolat, kendisine yoğun bakımda çok iyi bakıldığını belirterek, sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Aşısını çeşitli nedenlerden dolayı olmadığını, bunun pişmanlığını yaşadığını dile getiren Bolat, "Şimdiki aklım olsa hemen ilk vakitte aşımı olurdum. Aşı olmayanlar da hemen gidip aşılarını olsunlar, hiç korkmasınlar. Aşıdan değil, Kovid-19'dan korksunlar. Kovid bir kere vücuda girince her yerini tahrip ediyor. Kendileri için aşı olmuyorlarsa sevdikleri için aşılarını yaptırsınlar." diye konuştu.

Bolat, taburcu olduktan sonra ilk olarak 12 yaşındaki çocuğunun aşısını yaptıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oğlum hemen aşısını olacak. Biz tedbirimizi almak istiyoruz. Bebekken onları kızamık ve su çiçeği gibi aşıları için götürmedik mi? Neden? Büyüdükçe bu hastalıklar başına gelir, hafif atlatsın diye. Bu Kovid-19 aşısı da öyle. Bu aşının nesi var? Korkutmasınlar insanları. Herkes aşısını mutlaka olsun. Aşıdan asla korkmayın."

"Herkes sağlık ekiplerine güvensin"

Aşı karşıtlarına da seslenen Bolat, "Herkes sağlık ekiplerine güvensin. Sağlıkçıların dediklerinden çıkmasınlar. Onlar ne derse en iyisini bilir. Aşı olmayın diyenlere sesleniyorum; bilim adamı değilsiniz. Siz bilemezsiniz. Burada doktorlar söylüyorlar. Uzmanlar aşı çağrısı yapıyor. Herkes aşısını olsun. Aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Hastanenin pandemi servisinde görevli hemşire Canan Gün ise hastaların çoğunun aşısız kişilerden oluştuğuna işaret ederek, "Aşıya inanmıyorlar. Hastalıktan korkmayıp aşıdan korkuyorlar. Burada hastalığı ağır geçiren kişilerden 'Keşke aşımı olsaydım.' sözlerini çok duyuyoruz." dedi.

Aşısını olup hastalığa yakalananların daha hafif geçirdiğine dikkati çeken Gün, herkesi aşı olmaya davet etti.

Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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