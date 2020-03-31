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Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kovid-19, Türkiye'nin elektrik ticaretini olumsuz etkileyecek

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin elektrik talebinde düşüşe neden olacağını belirterek, "Bu durumun beklenenden uzun sürmesi halinde orta ve uzun vadede ticaret piyasasına negatif etkileri de artacaktır.

31.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:04
Kovid-19, Türkiye'nin elektrik ticaretini olumsuz etkileyecek

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin elektrik talebinde düşüşe neden olacağını belirterek, "Bu durumun beklenenden uzun sürmesi halinde orta ve uzun vadede ticaret piyasasına negatif etkileri de artacaktır." dedi.

Kuyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte enerji sektöründe de olağanüstü bir sürece girildiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gerek üretim gerekse ticaret hayatını yavaşlatması ve talepte ciddi düşüşe sebep olmasını beklediklerini kaydeden Kuyan, "Gerek talebin düşüşü gerekse evden çalışma sürecinin ilk aşamasında yaşanan adaptasyon sürecinde ticaret hacminin de düştüğünü söyleyebiliriz. Evden çalışmanın başladığı geçen haftaya ilişkin verilere bakıldığında önceki haftalara göre önemli bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu durumun beklenenden uzun sürmesi halinde orta ve uzun vadede ticaret piyasasına negatif etkileri de artacaktır." diye konuştu.

"Tüketim düşüşü aktif enerji fiyatlarını da etkileyecek"

Kuyan, tüketimdeki düşüşün aktif enerji fiyatları üzerinde de etkisi olacağını ifade ederek, "Bilindiği gibi tüketim miktarı hava durumu gibi bazı etkenlere de bağlı fakat keskin bir talep düşüşü yaşanması halinde, bu tabii ki aktif enerji fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır. Özellikle mevcut yüksek kurulu gücümüz dikkate alındığında fiyatlar üzerindeki bu etkinin düşüş yönünde olacağını öngörebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ticareti piyasasının gelişiminin hacim ve derinlikle doğru orantılı ilerlediğini belirten Kuyan, piyasa hacminin düşmesiyle katılımcıların ilgisinin de azalabileceğini ve böyle bir durumun da elektrik ticaretinde daha büyük bir gerilemeye sebep olabileceğine dikkati çekti.

"Şirketler, talep düşüşünün muhtemel etkilerini çalışıyor"

Kuyan, ETD olarak son dönemdeki çalışmalarının elektrik ticareti piyasa hacminin yükseltilmesine odaklandığını ve Kovid-19'un ticaret piyasasındaki gelişmeleri olumsuza döndürmemesi için çalıştıklarını anlattı.

Bu kapsamda piyasa katılımcılarının mevcut sözleşme ve taahhütlere bağlılığının sağlanmasının en önemsedikleri konu olduğu aktaran Kuyan, şöyle konuştu:

"Bu amaçla yaşanan sürecin doğurabileceği riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri tespit ettik. Bu önlemleri, kamu başta olmak üzere piyasamızı işleten paydaşlarla paylaştık. Elektrik talebindeki düşüşün tedarik tarafında tahsilat problemleri, ticaret tarafında ise hacmin azalması gibi olumsuz etkilerini görebiliriz. Bu süreçte şirketler ve sektörümüzde karar verici kurumlar da birçok önlem ve aksiyon üzerinde çalışıyor. Sektörün sürdürülebilirliği açısından özellikle tahsilat problemlerinin etkilerine karşın devlet tarafından sektörü destekleyecek bir önlem paketi hayati önem taşıyor. Zaten şirketler de öncelikli olarak talep düşüşü ve ekonomik yavaşlamanın tüketim tarafına etki etmesiyle ortaya çıkabilecek tahsilat problemlerinin, gelir akışları ve finansal yapıları üzerine muhtemel senaryolarla başa çıkabilmeyi sağlayacak yöntemlere çalışıyor."

- "Avrupa'daki elektrik talebi düşüşü verilerimize yansıyabilir"

Kuyan, Kovid-19'un en fazla görüldüğü bölgelerden biri olan Avrupa kıtasında da elektrik talebinde ciddi düşüş olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı olduğunu anımsatan Kuyan, şunları kaydetti:

"Elektrik talebindeki düşüş, Avrupa'da ekonomik faaliyetin yavaşlaması anlamı da taşıyor. Bu talep düşüşü, genel olarak bizim ihracat verilerimize yansıyabilir. Tabii bu durumun elektrik ihracatı özelinde de etkileri görülecektir. Zaten çeşitli sektörel ve teknik sebeplerle istediğimiz miktarda kullanılmayan ihracat kapasitelerinin Kovid-19 salgının ekonomik sonuçları sebebiyle biraz daha az kullanılması beklenebilir."

Kaynak: AA

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