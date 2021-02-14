Kovid-19 Tunus ve Lübnan can almaya devam etti
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Kovid-19 Tunus ve Lübnan can almaya devam etti

14.02.2021 05:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 05:16
Kovid-19 Tunus ve Lübnan can almaya devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Lübnan'da 46 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Lübnan'da 46 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1049 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar toplam salgından ölenlerin 7 bin 508'e, yakalananların 222 bin 504'e çıktığı, iyileşenlerin ise 181 bin 171 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan 46 kişi öldü 906 kişi de yeni vaka olarak tespit edildi.

Buna göre, salgın hastalıktan ölenlerin sayısı 3 bin 961'e, vaka sayısı 336 bin 992'ye çıktı. Virüs olduğu belirtilen 233 bin 171 kişi ise iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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