Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı
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Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı

Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 75 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bugüne kadar salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 993 kişiye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 603 kişinin daha yeni vaka olarak tespit edildiği ülkede, salgına yakalananların sayısının 291 bin 833'e yükseldiği, bunlardan 242 bin 238 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 82 yeni vaka tespit edilirken, 1439 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 27'ye yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 515 bin 88'e çıktı, 433 bin 987 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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