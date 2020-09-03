Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı
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Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hastaneden ayrıldı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastaneden ayrıldı
03.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hastaneden ayrıldı.

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Semiha Yıldırım ile başvurduğu Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış, durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesindeki tetkiklerinin ardından eşi Semiha Yıldırım ile hastaneden ayrıldı.

Yıldırım çiftinin tedavilerine evde devam edilecek.

Kaynak: AA

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