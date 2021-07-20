Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi Kastamonu'da yurda yerleştirildi
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi Kastamonu'da yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi, Kastamonu'da karantinaya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi, Kastamonu'da karantinaya alındı.

Türkiye'ye tatile gelen Ürdünlü R.A, Samsun'da çeşitli belirtiler göstermesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Daha sonra eşiyle Kastamonu'ya gelen R.A'nın testinin pozitif çıkması üzerine, durum, Kastamonu Sağlık Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine Kastamonu AFAD ekipleri, R.A. ile irtibata geçerek bulundukları yerden alındı.

R.A. ve temaslı olan eşi E.A, kentteki bir yurtta karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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