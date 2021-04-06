Kovid-19 testi pozitif çıkan Real Madridli Raphael Varane, Liverpool maçında yok
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Real Madridli Raphael Varane, Liverpool maçında yok

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Kovid-19 testi pozitif çıkan Real Madridli Raphael Varane, Liverpool maçında yok

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç çıkan Varane'ın takımdan ayrılarak evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Liverpool maçında özellikle defansta önemli eksikleri olan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Daniel Carvajal da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da oynanacak El Clasico (Real Madrid-Barcelona) maçında da Varane kadro dışında tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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