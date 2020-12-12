Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı
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Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı

12.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:02
Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Emekli Jandarma Alay Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın filyasyon ekibinde görevli hemşire eşi Emine Ersan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emine Ersan, bir süre sonra fenalaşınca evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tomografi çektirmek istedi.

Görevlilerin, "Kovid-19 testinizi bu hastanede yaptırmadınız. Bu nedenle tomografinizi çekemeyiz." demesi üzerine Ersan, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü hastane hakkında inceleme başlattı.

Emine Ersan'ın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesinde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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