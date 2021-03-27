ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı
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ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Celalettin Kesikbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını duyurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Kesikbaş karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kesikbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibari ile Covid-19 teşhisi konuldu. Karantina koşullarında tedavime devam ediyorum. Kendimi koruyamadığım için öncelikli olarak sağlık çalışanlarından özür diliyorum. Çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Sevgi ile kalın." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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