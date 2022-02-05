Kovid-19 testi pozitif çıkan Emine Erdoğan: "Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" - Haberler
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Emine Erdoğan: "Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz"

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel, Haber

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