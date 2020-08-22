Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Böcek'ten "kurallara uyalım" mesajı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 5 gün önce Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıklayan Böcek, sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum." notuna yer verdi.

Ayrıca Böcek, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA