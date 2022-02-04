Kovid-19 testi pozitif çıkan Belçikalı sporcu, Olimpiyat Köyü'nde karantinaya alındı

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'na katılan Belçikalı sporcu, internette yaptığı yardım çağrısının ardından Olimpiyat Köyü'nde karantina alındı.

Belçikalı iskelete kızağı sporcusu Kim Meylemans, şehre varışında yaptırdığı testlerde pozitif çıkmış, ardından karantinaya alınmıştı.

Kurallar gereği 3 gün karantinada bekledikten sonra test sonucu iki kez negatif çıkmadan Olimpiyat alanına giremeyecek olan sporcu, negatif test sonucu verememesi üzerine Olimpiyat Köyü dışında bir karantina merkezine sevk edildi.

Meylemans, sosyal medyada paylaştığı videoda antrenmanlarına devam edebilmesi için Olimpiyat Köyü'ne gitmek istediğini belirtti.

Olimpiyat Köyü'ne dönüp dönemeyeceğinden emin olmadığını ifade ederken gözyaşlarına hakim olamayan 25 yaşındaki sporcu, "Bu benim için çok zor. Sonraki adımımı düşünmek için sizden zaman istiyorum çünkü Olimpiyat müsabakaları başlamışken burada 14 gün daha karantinada kalmayı kaldırabileceğimi sanmıyorum." dedi.

Meylemans, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) devreye girmesinin ardından Olimpiyat Köyü içindeki karantina merkezine transfer edildi.

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

"Olimpiyat balonunun" içinde Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm sporcular derhal organizasyon dışına çıkarılıyor. Hastalık belirtisi gösterenler hastanede tedavi edilirken, göstermeyenler karantina merkezlerine sevk ediliyor. Hastanedeki veya karantinadaki bir kişi tüm belirtiler ortadan kalkana ve peş peşe iki testi negatif çıkana dek Olimpiyat balonuna geri dönemiyor.