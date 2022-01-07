Kovid-19 testi negatife dönen Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - Haberler Spor
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Kovid-19 testi negatife dönen Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kovid-19 testi negatife dönen Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Koranavirüse yakalanan ve testi dün negatife dönen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Koranavirüse yakalanan ve testi dün negatife dönen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta ortasında Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine kendi isteğiyle hastanede devam edilen Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıktı.

Testinin negatife dönmesiyle hastaneden ayrılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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