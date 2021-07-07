Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi
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Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Türkmenistan'da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

Türkmenistan'da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi oldukları belirtildi.

Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar Kovid-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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