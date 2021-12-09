Kovid-19 temaslısı kadın çocuğuyla dilenirken tespit edildi

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olan ve ev izolasyonunda bulunması gereken kadın, çocuğuyla dilenirken yakalandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik rutin kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bir kadının D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Konuralp üniversite ışıkları mevkisinde çocuğuyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden para istediğini gördü.

Kadını çocuğuyla ekip aracına alan ekipler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, kadının Kovid-19 temaslısı olduğunu ve evde izolasyonda bulunması gerektiğini belirledi.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi gereğince hakkında işlem yapılan kadının üzerinde bulunan paraya el konuldu.

Akçakoca'da ikamet ettiği öğrenilen kadın ve çocuğu, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait araçla evlerine götürüldü.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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