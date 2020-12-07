Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek
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Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek

07.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:33
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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