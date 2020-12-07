Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek
07.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:33
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan