Kovid-19 tedbirli "1 Mayıs" kutlaması
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Kovid-19 tedbirli "1 Mayıs" kutlaması

30.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:41

Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tören düzenlendi.

Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tören düzenlendi.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyelerince, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Sendikanın Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı imkanlar dahilinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladıklarını söyledi.

Bu zor günler geçtikten sonra 1 Mayıs'ı yine meydanlarda kalabalıklarla kutlayacaklarını aktaran Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara, 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz."

Kovid-19 tedbirli '1 Mayıs' kutlaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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