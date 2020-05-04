Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor
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Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor

Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor
04.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:52

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, kurulan uygulama noktalarında, Ankara, Konya, Eskişehir ve Uşak kara yollarından Afyonkarahisar'a seyreden araçları denetliyor.

Sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarılara bulunuyor.

Polis ekipleri, ayrıca, yolcular ve sürücülerin ateşlerini ölçüyor.

Sakinliğin gözlendiği kent merkezinde de vatandaşların, kısmi yoğunlukların oluştuğu bankalar ile PTT önlerinde "sosyal mesafe" kuralına riayet ettiği, maske taktıkları görüldü.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor

Kaynak: AA

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