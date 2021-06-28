Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükselten Güney Afrika'da Delta varyantı endişe yaratıyor
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Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükselten Güney Afrika'da Delta varyantı endişe yaratıyor

Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükselten Güney Afrika'da Delta varyantı endişe yaratıyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Bugün itibarıyla alkol satışı ve sosyal toplantı yasakları dahil sıkılaştırılmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulamaya koyan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Delta varyantının yaygınlaşması endişe yaratıyor.

Bugün itibarıyla alkol satışı ve sosyal toplantı yasakları dahil sıkılaştırılmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulamaya koyan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Delta varyantının yaygınlaşması endişe yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin 5 eyaletinde yayıldığı tespit edilen Kovid-19'un daha bulaşıcı Delta varyantı konusunda endişelerini dile getirerek, "Tüm göstergelere göre öncekilerden daha kötü olacak gibi görünen yıkıcı bir dalganın pençesindeyiz." dedi.

Ramaphosa, eldeki verilerin, ülkenin içinde bulunduğu Kovid-19'un 3. dalgasının uzun sürebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Güney Afrika'da kullanılan Kovid-19 aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğuna dair verilere sahip olduklarını aktaran Ramaphosa, "Yine de gözümüzün önünde ortaya çıkan şey hakkında hepimiz endişelenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da salgının merkezi: Gauteng

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde haziranın ikinci haftasından beri Kovid-19 vakalarındaki hızlı yükseliş dikkati çekiyor.

Son iki haftada ülke genelinde Kovid-19 vakalarının yarısından fazlası ise ülkenin en büyük kenti Johannesburg ile yürütme başkenti Pretorya'ya da ev sahipliği yapan Gauteng eyaletinde kaydedildi.

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC), 12-19 Haziran haftasında Gauteng eyaleti için Kovid-19'un başlangıcından bu yana 3'üncü en yüksek vefat sayısının kaydedildiğini bildirdi.

Öte yandan eyaletteki hastanelerin yatak kapasiteleri oldukça azalmış durumda.

Gauteng eyalet yönetimi, kötüye giden durumun kontrol altına alınması için geçen hafta Kovid-19 tedbirlerini artırmak istediklerini açıkladı.

Pretorya hükümeti de artan vakalardan endişe ederek bugün itibarıyla ülke genelinde 4. seviye Kovid-19 tedbirlerini uygulamaya koydu.

Güney Afrika'da alkol satışı yasaklandı

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında 21.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Ülkede okullar, 30 Haziran'dan itibaren tatile girecek.

Çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri, en geç 20.00'de kapanacak.

Lokantalarda sadece kapıdan satış gerçekleştirilecek.

Ülkede her türlü dini ve siyasi toplantı yasaklanırken cenaze törenlerine ise en fazla 50 kişi katılabilecek.

Yeni tedbirler kapsamında alkol satışı da yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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