Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıran Tanzanya, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıran Tanzanya, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurdu

Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıran Tanzanya, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Tanzanya'da hükümet, Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantının tespit edilmesi ve günlük vaka sayısının rekor seviyesine ulaşmasının ardından bu ülkeye uçuşları durdurduğunu bildirdi.

Tanzanya'da hükümet, Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantının tespit edilmesi ve günlük vaka sayısının rekor seviyesine ulaşmasının ardından bu ülkeye uçuşları durdurduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'daki uçuşların bugün itibariyle durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantınlarının görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağı ve her yolcunun sadece son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucuyla ülkeye girebileceği bildirildi.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası Kovid-19 politikasını değiştirerek önlemleri artırmıştı.

Salgını hafife almakla eleştirilen Magufuli'nin ardından iş başına geçen Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan hükümeti, salgına karşı bir dizi yeni kısıtlama getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
25 yaşında 9 çocuk dünyaya getirdi
25 yaşında 9 çocuk dünyaya getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıran Tanzanya, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:15:08. #1.16#

title