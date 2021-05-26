Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
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Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Fatih'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerinde "çalgılı müzik eşliğinde eğlence" yapan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası verildi.

Fatih'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerinde "çalgılı müzik eşliğinde eğlence" yapan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 25 Mayıs'ta Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir işyerinden müzik sesi gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İşyerinde yapılan denetimlerde, işyerinin ruhsat ve belgelerinin tam olduğu tespit edilirken içerde bulunan 7 kişinin "çalgılı müzik eşliğinde eğlence" yaparak sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Aralarında işyeri yetkilisinin de bulunduğu 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 24 bin 283 TL idari para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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