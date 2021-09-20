Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde Kovid-19 tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra tekrar başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenci ve personelin sıklıkla kullandığı alanlar, salgın tedbirlerini artırma suretiyle dezenfekte ediliyor.

Yakutiye Belediyesi ekiplerinin desteğiyle söz konusu üniversitenin derslik, laboratuvar, kütüphane, kantin, yemekhane ve dinlenme salonlar gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edilerek insan sağlığına uygun hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sağlık Bakanlığının ortak kararı ile üniversitelerde yüz yüze eğitime geçildiğini anımsattı.

Üniversite olarak bu kararı uygulamak için hazırlıkları yerine getirdiklerini ifade eden Küçükuğurlu, şunlar kaydetti:

"Tüm programlarda yer alan derslerin yüzde 40'ı uzaktan, yüzde 60'ı ise yüz yüze eğitim sürdürecek. Bu karar öğrenciler için daha güvenli eğitimi sağlayacak ve eğitim teknolojilerine adaptasyonu artıracak. Önlemler dönem içinde de devam edecek. Öğrencilerimizle akademik ve idari personelin sürekli kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek ve bunların üniteleri bulunacak. HES kodu ile öğrenci ve öğretim üyelerinin sağlık bilgileri üniversite kimlik kartlarına tanımlanacak ve bu sayede kampüs içindeki girişlerde yığılma yaşanmadan içeri girişler sağlanacak. Kütüphanelerden alınan kitaplar da sterilizasyon ünitelerinde yaklaşık iki saat bekletildikten sonra raflara alınacak."