Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)
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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)

14.12.2020 05:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 05:39

Taksim Meydanı'ndan görüntü Polislerin denetim yapması İSTANBUL - İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Taksim Meydanı'ndan görüntü

Polislerin denetim yapması İSTANBUL - İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.(2)

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor (3)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor (3)
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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