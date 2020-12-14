Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor(2)
14.12.2020 05:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 05:39
Taksim Meydanı'ndan görüntü Polislerin denetim yapması İSTANBUL - İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.
Taksim Meydanı'ndan görüntü
Polislerin denetim yapması İSTANBUL - İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya