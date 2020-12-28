Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

28.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:37

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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