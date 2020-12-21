Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
21.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:46
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.
Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın