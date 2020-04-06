Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında vatandaşlarca, günlük hayatta alınan "sosyal mesafe", "maske" ve "eldiven" tedbirlerine uyuluyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında vatandaşlarca, günlük hayatta alınan "sosyal mesafe", "maske" ve "eldiven" tedbirlerine uyuluyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla okullardaki güvenlik görevlilerini, vatandaşların yoğun kullandığı, kamu bankaları, PTT ve kamu alanlarında görevlendirdi.

Kent merkezindeki kamu bankaları ve PTT'de işlemleri olan vatandaşlar için "sosyal mesafe" kuralı göz önünde bulundurularak bariyer konuldu. Güvenlik görevlilerince maskeli olarak banka ve PTT'ye tek tek içeri alınan vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Ayrıca, gişe görevlileri ile müşterilerin korunması amacıyla banko arasında streç film çekildiği görüldü.

Öte yandan kent meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinin sakin olduğu, gıda ile market alışverişinde bulunan vatandaşların da "maske" ve "eldiven" takarak dolaştığı görüldü.

Kaynak: AA