Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı

13.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:40

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

Güvenlik güçlerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye, 9 bin 900 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 337 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken, 7 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı ile mesire alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:43:38. #1.14#
title