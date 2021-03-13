Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye ceza yazıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

Güvenlik güçlerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye, 9 bin 900 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 337 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken, 7 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı ile mesire alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı