Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu
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Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

31.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.

Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Kaynak: AA

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