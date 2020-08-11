Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - KIRŞEHİR/
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Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - KIRŞEHİR/

KIRŞEHİR Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık'ın iş yerlerine giderek kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunması ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın cadde ve iş yerlerinde kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunması Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın konuşması Belediye Başkanı...

11.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:30

KIRŞEHİR

Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık'ın iş yerlerine giderek kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunması

ÇORUM

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın cadde ve iş yerlerinde kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunması

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın konuşması

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve öğrencilerin mesajı - Kırşehir

Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ankara ve Lise caddelerinde iş yerlerini gezerek uyarılarda bulundu.

Vali Yardımcısı Kayık, hep beraber kurallara uyulduğu takdirde koronavirüs hastalığının bertaraf edileceğini söyledi.

Denetimlere, Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut da eşlik etti.

Öte yandan, program kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı ve işlek caddelerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürdü.

Çorum

Çorum'da da kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi ve Bahabey caddelerinde katıldığı denetimlerde, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Aşgın, takmayan vatandaşları uyardı.

Aşgın, denetimin ardından gazetecilere Çorum'da vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduklarını gördüğünü söyledi.

Çorum'da 11 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mücadele verildiğini belirten Aşgın, "Bütün kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve basınımızla güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Son dönemde Çorum'da vaka sayılarında artış yaşandığını aktaran Aşgın, "Haziran ayında yasakların gevşetilmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artmaya başladı. Zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Bugün ben de bizzat katıldım. Büyük oranda, neredeyse hemşehrilerimizin tamamının kurallara uyduğunu gördük. Bu bizi son derece mutlu etti." diye konuştu.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uymasıyla virüsün ortadan kalkacağının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu dönemin klişe sözü 'maske, mesafe, hijyen.' Bu üçü olursa problem yok ama olmazsa Allah korusun koronavirüs belası toplumu sarmaya devam eder. Vatandaşlarımız sokağa çıkarken, park ve bahçelerde, çalışırken mutlaka maske taksın. 1,5 metre sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmeli. Biz şehir olarak da millet olarak da çok temiziz. Temizliğe zaten dikkat ediyoruz ama biraz daha özen göstererek Allah'ın izniyle bu belayı hep birlikte geride bırakacağımıza inanıyorum."

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - KIRŞEHİR/

Kaynak: AA

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