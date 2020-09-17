Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan genel ve detay görüntü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un esnafı denetlemesi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamaları AYDIN - Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

17.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:13

Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan genel ve detay görüntü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un esnafı denetlemesi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamaları AYDIN - Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, gazetecilere salgınla mücadeleye herkesin katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, "Bütün vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın'da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız." dedi.

Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Düzyol
Gökhan Düzyol
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Adnan Menderes Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Barış Falay Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Sörloth Arda Turan Metin Oktay Vedat Muriqi Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 20:13:11. #1.15#
title