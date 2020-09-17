Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan genel ve detay görüntü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un esnafı denetlemesi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamaları AYDIN - Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan genel ve detay görüntü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un esnafı denetlemesi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamaları AYDIN - Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, gazetecilere salgınla mücadeleye herkesin katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, "Bütün vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın'da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız." dedi.

Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA