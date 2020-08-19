Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
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Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin esnaf ziyaretleri Denetimlerde esnaflara kuralların hatırlatılması Denetimlerden genel detay Vali Dağlı'nın açıklamaları SAMSUN - Samsun'da Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin katımıyla gerçekleşen denetimde, vatandaşlar pandemi kuralları...

19.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:34

Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin esnaf ziyaretleri

Denetimlerde esnaflara kuralların hatırlatılması

Denetimlerden genel detay

Vali Dağlı'nın açıklamaları SAMSUN - Samsun'da Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin katımıyla gerçekleşen denetimde, vatandaşlar pandemi kuralları konusunda uyarıldı.

Atakum ilçesinde Türkiş mevkinde gerçekleşin denetimlerde esnaflar ziyaretleri yapılarak vatandaşlara salgına karşı uyarılar yapıldı, alınan tedbirler denetlendi.

Vali Dağlı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi İçişleri Bakanlığının talimatıyla il genelinde denetim yapıldığını aktardı.

Vatandaşlardan sabır ve kurallara hassasiyet beklediklerini vurgulayan Dağlı, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Maske kuralımız olmazsa olmaz. Mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Hijyen ve sağlık kurallarına uymamız gerekiyor. Bu minvalde süreci az hasarla atlatmış olacağız. Genel olarak denetim iyi geçiyor. Kurallara uyuluyor. Ufak tefek eksiği olan işletmelerimizi uyarıyoruz. Samsun'da vaka sayıları ülkemizle eş değer rutin bir şekilde gidiyor. Çok afaki bir durumumuzun olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Vali Dağlı, kurulların basit olduğunu herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Kaynak: AA

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