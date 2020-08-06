Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Aydın'ın Germencik, Koçarlı ve Söke ilçelerinde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Aydın'ın Germencik, Koçarlı ve Söke ilçelerinde devam ediyor.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek öncülüğünde pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile iş yerleri denetlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Zeybek, vatandaşın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıldığını, bilgilendirme yaptıklarını, vatandaşlara uyulması gereken kuralları anlattıklarını söyledi.

Zekbek, "Pandemi süreci devam ediyor, bu nedenle tedbiri elden bırakmamak lazım. Bilindiği gibi en küçük rahatlamada vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Sökeli vatandaşlarımızın kendileri ve çevreleri için kurallara uymalarını tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz." dedi.

Koçarlı ilçesinde de Kaymakam Ersin Tepeli koordinatörlüğünde denetim yapıldı.

Tepeli, amaçlarının esnafta ve vatandaşta farkındalığı artırmak olduğunu belirterek herkesi tedbirleri olması konusunda uyardı.

Germencik'te ise Kaymakam Ayhan Işık öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA