Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla "Kırmızı Düdük" etkinliği
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Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla "Kırmızı Düdük" etkinliği

Artvin'de yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla "Kırmızı Düdük" etkinliği yapıldı.

Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla
24.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:25

Artvin'de yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla "Kırmızı Düdük" etkinliği yapıldı.

Artvin Valiliğinin koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla "okulumu özledim", "kurallara uyalım okullara kavuşalım", "maske hijyen mesafe virüse yok müsaade", "okulda tedbir çok virüse geçit yok" yazılı tişört ve dövizlerle caddelerde yürüdü.

Öğrenciler yürüyüş esnasında maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını uymayan vatandaşları düdük çalarak uyardı.

Etkinliğe dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde alınan önlemlerle okullarda yüz yüze eğitimin başlaması konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek ve toplumsal bilinç oluşturarak kurallara uymayan kişileri uyarmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Acar, "Okulları sağlıklı ortamda açmak için her türlü tedbiri almaktayız. Bugün de o tedbirlere ek olarak bir toplumsal duyarlılığı artırmak çocuklarımızın okullara olan özlemine tercüman olmak, velilerimizi, sevgili halkımızı kurallara uymaya davet etmek için buradayız Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yol boyunca karşılaştığımız durumları çocuklarımızın kırmızı uyarı düdükleriyle vatandaşlarımızı uyardık." dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler olarak okulları çok özlediklerini anlatan Acar, "Okullarda her türlü tedbirleri aldık. Bugün öğretmenlerimiz okullarına kavuştu. İstiyoruz ki 21 Eylül'de de öğrencilerimiz okullarına kavuşsun. Tüm halkımıza bu konuda duyarlılık rica ediyoruz. Lütfen kurallara uyalım ve bir an önce çocuklarımızı okullarına kavuşturalım." diye konuştu

Kaynak: AA

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