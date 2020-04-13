Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
13.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:00
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfekte etti.
Polis ekipleri de sürücülere Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA