Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfekte etti.

Polis ekipleri de sürücülere Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA