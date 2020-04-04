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Koronavirüs, Altınordu, Ordu, Güncel

Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

04.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:24
Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, yazılı açıklamasında, Altınordu ilçesinde sosyal hareketliliğin yoğun olduğu Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinin giriş noktalarına bu sabahtan itibaren bariyer ve güvenlik görevlisi koymak suretiyle bu caddelere girişlere kısıtlama getirdiklerini, sadece gezmek için gelen vatandaşlara izin vermediklerini vurguladı.

İl dışından gelen vatandaşların büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Yavuz, bu riski ortadan kaldırmak ve azaltmak için de ilave tedbirler aldıklarını belirtti.

Yavuz, 774 mahalle muhtarından, il dışından insanların gelmemeleri konusunda uyarılmalarını, eğer gelmişler ise 14 gün kuralına mutlaka uymalarını, belirlenen tedbirlere uymayanların Kaymakamlıklara bildirilerek gerekli cezai işleme tabi tutulmalarının sağlanmasını istediğini anlatarak, "Koronavirüs vakası görülen, olası vaka olarak değerlendirilen yerleşim yerlerinde de tedbir amaçlı karantina kararı alıyoruz. Bunun ilk örneğini Kabataş İlçemize bağlı Elbeyi mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde bulunan vatandaşlarımız için aldık. Koronavirüs salgınının ilimizde yaygınlaşmaması için gereken tüm tedbir ve önlemler tavizsiz bir şekilde alınacak ve uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıcı çalışmaları, faaliyetleri, başta Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve diğer kamu kurumlarının da desteği ve katkılarıyla sürdürdüklerini vurgulayan Yavuz, vatandaşları zaruri durumlar dışında evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmamaları konusunda sık sık uyardıklarını kaydetti.

Yavuz, aldıkları önlemlerle sahil bantlarında, mesire ve piknik alanlarında, park ve bahçelerde çok sıkı kontrol ve denetim yaptıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın evde kalma duygusunu zaafa uğratacak bu tür faaliyetlerden, aktivitelerden uzak durmalarını özellikle istiyoruz. Bu konudaki yasakları da tavizsiz bir şekilde uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Evde kalan vatandaşlar için psikolojik destek hattı kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise koronavirüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkisini en aza indirmek için kurulan "Psikolojik Destek Hattı"nın, uzman psikologlar tarafından hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında "0531 680 26 23" ve "0531 680 26 29" numaraları üzerinden vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kovid-19'a karşı her alanda tedbir almaya ve yeni uygulamaların altına imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Güler, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla vatandaşlara "Evde Kal Ordu" çağrısında bulunduklarını anımsatarak, evlerinde kalan her kesimden insanın psikolojik olarak bu süreçten etkilenmemesi adına yanlarında bulunmak istediklerini aktardı.

Bu hatla birlikte gencinden yaşlısına kadar herkesin yaşayabileceği kaygı ve stres için psikolojik destek alabileceğine dikkati çeken Güler, "Biz sizlerin sağlığı için çalışıyoruz, sizler de bu anlamda evlerinizde kalmaya devam edin." ifadesini kullandı.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanı Bekir Karakış da bugün itibariyle psikologlar aracılığıyla bu çalışmayı vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

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Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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