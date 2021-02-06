Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
06.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:25
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup vatandaş ülkedeki Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup vatandaş ülkedeki Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili