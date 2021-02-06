Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
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Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

06.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:25

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup vatandaş ülkedeki Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup vatandaş ülkedeki Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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