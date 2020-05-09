Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ayrı kaldığı eşine zabıta ekipleri kavuşturdu

Samsun'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinden ayrı kalan Nurdan Demirel, zabıta ekiplerinin yardımıyla eşine kavuştu.

Samsun'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinden ayrı kalan Nurdan Demirel, zabıta ekiplerinin yardımıyla eşine kavuştu.

Atakum ilçesinde eşi Nurdan Demirel ile yaşayan 68 yaşındaki Hasan Demirel, yaklaşık 3 ay önce küçükbaş hayvanlarına bakmak için Kavak ilçesinde kırsal Belalan Mahallesi'ne gitti.

Hasan Demirel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle Kavak'tan dönemedi. Eşi ile uzun süre ayrı kalan Nurdan Demirel, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Başvuruyu

değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum ilçesinden Nurdan Demirel alarak Kavak'taki eşinin yanına götürdü. Eve dönen Hasan Demirel'i zabıta ekipleriyle karşılayan Nurdan

Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile zabıta ekiplerine dua ederek "Küçükbaş hayvanlarımız var. Eşim daha önceden gitmişti. Ben ise kalmıştım. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayınca eşim zorunlu olarak dönemeyip köyde kaldı." dedi.

Eşini uzun zamandır göremediği için endişelendiğini dile getiren Demirel, "Oruç tutuyor ama yemek yapamıyor. Onun için yemekler yapıp getirdim.

Gelebildiğim için mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum." ifadesini kullandı.

Hasan Demirel ise kendilerini tekrar bir araya getirdikleri için Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA