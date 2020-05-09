Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ayrı kaldığı eşine zabıta ekipleri kavuşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ayrı kaldığı eşine zabıta ekipleri kavuşturdu

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ayrı kaldığı eşine zabıta ekipleri kavuşturdu
09.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:10

Samsun'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinden ayrı kalan Nurdan Demirel, zabıta ekiplerinin yardımıyla eşine kavuştu.

Samsun'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinden ayrı kalan Nurdan Demirel, zabıta ekiplerinin yardımıyla eşine kavuştu.

Atakum ilçesinde eşi Nurdan Demirel ile yaşayan 68 yaşındaki Hasan Demirel, yaklaşık 3 ay önce küçükbaş hayvanlarına bakmak için Kavak ilçesinde kırsal Belalan Mahallesi'ne gitti.

Hasan Demirel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle Kavak'tan dönemedi. Eşi ile uzun süre ayrı kalan Nurdan Demirel, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Başvuruyu

değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum ilçesinden Nurdan Demirel alarak Kavak'taki eşinin yanına götürdü. Eve dönen Hasan Demirel'i zabıta ekipleriyle karşılayan Nurdan

Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile zabıta ekiplerine dua ederek "Küçükbaş hayvanlarımız var. Eşim daha önceden gitmişti. Ben ise kalmıştım. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayınca eşim zorunlu olarak dönemeyip köyde kaldı." dedi.

Eşini uzun zamandır göremediği için endişelendiğini dile getiren Demirel, "Oruç tutuyor ama yemek yapamıyor. Onun için yemekler yapıp getirdim.

Gelebildiğim için mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum." ifadesini kullandı.

Hasan Demirel ise kendilerini tekrar bir araya getirdikleri için Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz...
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Loris Karius Ergin Ataman Nenad Bjelica Fernando Muslera
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ayrı kaldığı eşine zabıta ekipleri kavuşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 19:40:24. #1.14#
title