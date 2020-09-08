Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüsler denetlendi Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yapıldı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde Baruthane Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı ile Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda denetim yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslere ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Trafik Denetleme Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Emre Acet, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve fazla yolcu konularında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA