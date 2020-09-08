Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüsler denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüsler denetlendi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yapıldı.

08.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:09

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde Baruthane Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı ile Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda denetim yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüslere ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Trafik Denetleme Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Emre Acet, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve fazla yolcu konularında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüsler denetlendi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Demet Akalın Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Bursa Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu otobüsü ve minibüsler denetlendi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 17:17:56. #1.15#
title