Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugünden itibaren hafta içi 19.00­-05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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