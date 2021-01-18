Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi

18.01.2021 04:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 05:02
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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