Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi
18.01.2021 04:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 05:02
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay