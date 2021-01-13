Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

13.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:43
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tüm dünyada yükselişe geçmesi üzerine Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Fas'ta da yasak uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tüm dünyada yükselişe geçmesi üzerine Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Fas'ta da yasak uzatıldı.

Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Tunus'ta 14 Ocak Perşembe gününden itibaren 4 gün süreyle tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, başkentteki Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında 4 günlük yasağın dışında 24 Ocak'a kadar farklı başka önlemlerin de alınacağını söyledi.

Mehdi ayrıca, çeşitli kamu ve özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin, pazarların, kafe ve restoranların da yasaktan etkileneceğini belirterek, tüm gösteri ve yürüyüşlerin de süresiz iptal edildiğini açıkladı.

Fas'ta gece sokağa çıkma yasağı bir hafta daha devam edecek

Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkede uygulanan gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Söz konusu yasağın "dünya çapında Kovid-19 vakalarındaki artış ve komşu ülkelerde yeni tür salgınların ortaya çıkması sebebiyle" uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fas'taki yasağın 23 Aralık'tan bu yana akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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