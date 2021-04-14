Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yozgat, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'a çekilmesiyle Yozgat'ta esnaf kısıtlama saatinde kepenk kapattı.
Bazı vatandaşlar ise kısıtlamanın başladığı dakikalarda ekmek fırınlarından ekmek alımını sürdürdü.
Polis caddede sık sık anons yaparak kısıtlamanın başladığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul