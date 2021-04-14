Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yozgat, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'a çekilmesiyle Yozgat'ta esnaf kısıtlama saatinde kepenk kapattı.

Bazı vatandaşlar ise kısıtlamanın başladığı dakikalarda ekmek fırınlarından ekmek alımını sürdürdü.

Polis caddede sık sık anons yaparak kısıtlamanın başladığını duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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