Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlardan görüntüler Vatandaşların fırınlardan ekmek ve tatlı alması Araç trafiğinden görüntüler Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Niğde Niğde'de kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu, alışverişini yapanlar, kısıtlamadan önce...