Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlardan görüntüler Vatandaşların fırınlardan ekmek ve tatlı alması Araç trafiğinden görüntüler Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Niğde Niğde'de kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu, alışverişini yapanlar, kısıtlamadan önce...

Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlardan görüntüler

Vatandaşların fırınlardan ekmek ve tatlı alması

Araç trafiğinden görüntüler

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Niğde

Niğde'de kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu, alışverişini yapanlar, kısıtlamadan önce evlerine yetişmek için acele etti.

Paket servisi yapan işletmeler hariç diğer esnaf kepenk indirdi.

Saat 19.00 itibarıyla da cadde ve sokaklar boş kaldı, polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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